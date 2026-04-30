Hatay Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu oldukça güzel. Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli görünüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11-13 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında değişecek. Bugünkü hava durumu güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 27-29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 1 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli. Yağış ihtimali ise düşük. 2 Mayıs Cumartesi günü 26-28 derece sıcaklık bekleniyor. Artan bulutlarla birlikte hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. 3 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 24-26 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava durumu hakim olabilir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Hava sıcaklıkları artınca güneş ışınları da daha güçlü hale gelebilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak faydalı. Şapka takmak ve bol su içmek de vücut sağlığı için önemlidir. Hava durumunun değişken olabileceği unutulmamalıdır. Planlar yapılırken hava tahminlerini kontrol etmekte fayda var.