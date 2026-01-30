HABER

Hatay Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %94 seviyelerine yükselecek. Rüzgar saatte yaklaşık 5.4 kilometre hızla esecek. Gelecek günlerde 31 Ocak'ta ve 2 Şubat'ta yağmur bekleniyor. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu dönemde yaşlılar ve çocuklar için önlem almak önemlidir.

Ufuk Dağ

Hatay'da bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %94 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5.4 kilometre olarak seyredecek. Gün doğumu saati 07:37'dir. Gün batımı ise 17:57'dir.

Gelecek günlerde, 31 Ocak Cumartesi günü, yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları 9 ile 13 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü, alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü, yağmur ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklıkları 11 ile 18 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek gerekir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar için uygun önlemler almak önemlidir. Güvenliğinizi sağlamak için gerekli tedbirleri almalısınız. Uygun hazırlıklarla bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz.

