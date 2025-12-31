HABER

Hatay Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 31 Aralık 2025 Çarşamba gününde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 1 ile 2 dereceyi bulacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek önemli. 1 Ocak 2026'da hava açık ve güneşli olacak. Yağışlı günlerde dikkatli davranmak, özellikle yaşlılar ve çocuklar için hayati önem taşıyor. Uygun önlemler alarak bu dönemde güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Hatay Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Hatay'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk. Yağışlı bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklıklar 1 ile 2 derece arasında kalacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır.

1 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli bir gün bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise hava sıcaklıkları 7 ile 8 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günlerde hava daha ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

Soğuk ve yağışlı havalarda dikkatli olmalısınız. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dışarı çıkarken önlem almak önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak güvenliğiniz için gereklidir.

Hatay'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Gerekli önlemleri alarak bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
