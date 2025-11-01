Eskişehir’de 2 yılda 708 dilenci tespit edildi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla 2023 yılı Ekim ayında kentte dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesi yasaklanmıştı. Bu kapsamda başlatılan ‘Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge’ projesi 2’nci yılını tamamladı. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve 2 yıllık çalışmanın sonuçlarının paylaşıldığı ‘Dilencilikle Mücadele ve Okul Çevreleri Güvenlik Tedbirleri’ konulu toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Valilik Hukuk Müşaviri Abdulhamit Karaca ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır