Hatay kavruluyor: Hassa'da termometreler 43,8 dereceyi gördü

Hatay, Temmuz ayının son günlerinde aşırı sıcak havaların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 21 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık, Hatay'ın Hassa ilçesinde kaydedildi. Termometreler Hassa'da 43,8 dereceyi gösterirken, bu değer Türkiye'nin en sıcak noktası unvanını ilçeye kazandırdı. Listenin devamında Gaziantep'in Karkamış ve Şırnak'ın Cizre ilçeleri 43,7 dereceyle yer alırken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi de 43 dereceyle listede yer buldu. Doğu Akdeniz Bölgesi genelinde ise hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşması günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

VATANDAŞLAR SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Hatay'ın cadde ve sokakları da sıcaklardan nasibini aldı. Gündüz saatlerinde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda ve ağaçların altında serinlemeye çalışıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar, uzmanlar tarafından zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve açık renkli, bol giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

UZMANLARDAN UYARI

Hatay'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar, hem günlük yaşamı hem de ticareti olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artması beklenirken, vatandaşların daha dikkatli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önem taşıyor.