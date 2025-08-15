Hatay Yayladağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Dağdüzü Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca müdahalesi devam etti.

Söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede süren soğutma çalışmaları dronla görüntülendi.

Valilikten yapılan açıklamada da dün saat 20.53'te gelen ihbarla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

SURİYE'DEN SIÇRAYAN YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Valilik ayrıca dün Suriye'nin Keseb ilçesinden Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır hattındaki Kapı Karakolu mevkisine sıçrayan yangının da kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır