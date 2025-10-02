Hatay’da 1 Kilo 850 gram Metamfetamin ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada 1 Kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Antakya Alazı Mahallesinde durdurulan 27 plakalı bir araçta yapılan aramada, 1 Kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan İ.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyet götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

(İHA)