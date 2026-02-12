Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası

Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alındı. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz tespit edildi. Tespit sonrası Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Cemal Gürsel, Atatürk, Cumhuriyet ve General Şükrü Kanatlı mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı.

Kuduz vakasını sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden mahalle sakini Mahir Dalgıç, "Arkamızdaki tabelada ‘Dikkat kuduz bölgesidir’ yazısı yazıyor. Dikkatli olmamız için tabela asmışlar. Sosyal medyada kuduz olduğunu gördük ve korktuk. Birçok mahalle yerlerine tabela asmışlar. Açıkçası kuduzdan korkuyoruz ve belediyenin inisiyatif almasını istiyoruz. Köpekleri seviyoruz ama yine de tehlike saçıyor" ifadelerini kullandı.



