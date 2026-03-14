Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'nde, 12 Mart'ta Hakan U. ile dini nikahlı eşi Duygu S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hakan U. pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakan U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Duygu S, ifadesinde, yaşanan arbede sırasında eşinin elinden almak istediği silahın ateş aldığını iddia etti.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 9 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duygu S, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA

