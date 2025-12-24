Hatay’da müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın, Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil 2 katlı evde yangın çıktı. Evin 2’nci katında başlayan yangında, kısa sürede alevler yükseldi. Evin yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. Öte yandan evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan aile ekiplerin hızlı tahliyesiyle evden çıkartıldı.

Kaynak: İHA