Hatay’da yıldırımın düştüğü ormanlık alandaki yangın 16’ncı saatte kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 16’ncı saatte kontrol altına alındı.Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 16’ncı saatte kontrol altına alındı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte ormanlık araziye isabet eden yıldırım yangına neden oldu. Yıldırımın düştüğü Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Susuztepe mevkiindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, hızla yangına müdahale etti. Yangına 10 arazöz, 2 su tankı, 7 ima, 8 teknik personel ve 78 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, 16’ncı saatte kontrol altın alındı.

