HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatimoğulları: ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İran ve bölge halklarının tamamının üzerine ABD ve İsrail emperyalizminin füzeleri yağıyor. Oradaki halklar, ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor. Bizler de kabul etmiyoruz. İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır" dedi.

Hatimoğulları: ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyoruz

Partisi tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı konuşmada, "İran ve bölge halklarının tamamının üzerine ABD ve İsrail emperyalizminin füzeleri yağıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Emperyalizmin yüzyıllardır bölgede oynamaya çalıştığı bu insan düşmanı, medeniyet düşmanı ve halklar düşmanı politikalara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. İran'a demokrasi gelecekse; Kürtlerin, Farsların, Belucilerin, bütün farklı halklar ve inançlardan insanların ortak mücadelesi ve dayanışmasıyla gelecektir. Oradaki halklar, ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor. Bizler de kabul etmiyoruz. İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır" dedi.

Hatimoğulları: ABD nin ve İsrail in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyoruz 1

'ORTA DOĞU'DA TEK ÇARE DEMOKRASİDİR'

Hatimoğulları, "Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Orta Doğu'da tek çare, tek çözüm demokrasidir. Suriye'de tek çare, tek çözüm Demokratik Suriye Cumhuriyeti'dir. Arapların, seküler Arapların, Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin, Suriye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançların oluşturacağı demokratik bir yönetim biçimi ile ancak Suriye barışa ve refaha kavuşur. Aynı şekilde bu reçete bütün Orta Doğu bölgesi içindir. Bugün Suriye, İran, Irak ve bütün körfez ülkelerine parça parça yayılan ve şimdi yeniden İran saldırısıyla güncellenen bu savaş politikalarına karşı tek çözüm, halkların güçlü dayanışmasıdır. Orta Doğu'da tek çare demokrasidir" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merdivenden düşüp öldüMerdivenden düşüp öldü
Şanlıurfa'da yanıcı maddelerin bulunduğu depoda yangınŞanlıurfa'da yanıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.