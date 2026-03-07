Trump'ın o sözleri sonrası salon buz kesti! 'Bazılarınız tehlikede' diyerek tehditler savurdu: "Füze isterseniz, kullanırız"

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş tam gaz devam ederken ABD Başkanı Trump dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER SİLAHA ÇOK YAKLAŞMIŞLARDI"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu saldırıyı yapmasaydık nükleer silahları olacaktı. Nükleer silaha çok yaklaşmışlardı. İran'da çok iyi gidiyoruz. 3 günde 42 İran donanma gemisini vurduk. Saldırı 0'dan 10'a nasıl gidiyor diyorlar, ben '15' diyorum. Bütün iletişim sistemleri ortadan kalktı. Bu savaş tüm dünya için iyilik aslında."

"BAZILARINIZ TEHLİKEDE"

Trump ayrıca Güney Amerika ülkelerinin yer aldığı basın toplantısında liderleri adeta tehdit etti. Trump o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarınız tehlikede. Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Piuv! Son derece isabetliler, tam oturma odasına isabet ediyorlar."