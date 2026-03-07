HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın o sözleri sonrası salon buz kesti! 'Bazılarınız tehlikede' diyerek tehditler savurdu: "Füze isterseniz, kullanırız"

ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'da 'çok iyi' ilerlediklerini belirttiği açıklamasında, "Nükleer silaha çok yaklaşmışlardı. İran'da çok iyi gidiyoruz. Bu saldırıyı yapmasak nükleer silahları olacaktı" dedi. Trump ayrıca Güney Amerika ülkelerini de çok sert bir şekilde tehdit etti. 'Bazılarınız tehlikede' sözleriyle cümleye başlayan Trump, "Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Son derece isabetliler." dedi.

Trump'ın o sözleri sonrası salon buz kesti! 'Bazılarınız tehlikede' diyerek tehditler savurdu: "Füze isterseniz, kullanırız"
Doğukan Akbayır

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş tam gaz devam ederken ABD Başkanı Trump dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump ın o sözleri sonrası salon buz kesti! Bazılarınız tehlikede diyerek tehditler savurdu: "Füze isterseniz, kullanırız" 1

"NÜKLEER SİLAHA ÇOK YAKLAŞMIŞLARDI"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu saldırıyı yapmasaydık nükleer silahları olacaktı. Nükleer silaha çok yaklaşmışlardı. İran'da çok iyi gidiyoruz. 3 günde 42 İran donanma gemisini vurduk. Saldırı 0'dan 10'a nasıl gidiyor diyorlar, ben '15' diyorum. Bütün iletişim sistemleri ortadan kalktı. Bu savaş tüm dünya için iyilik aslında."

Trump ın o sözleri sonrası salon buz kesti! Bazılarınız tehlikede diyerek tehditler savurdu: "Füze isterseniz, kullanırız" 2

"BAZILARINIZ TEHLİKEDE"

Trump ayrıca Güney Amerika ülkelerinin yer aldığı basın toplantısında liderleri adeta tehdit etti. Trump o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarınız tehlikede. Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Piuv! Son derece isabetliler, tam oturma odasına isabet ediyorlar."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesli tehlikedeydi: Kulaklı baykuş koruma altına alındıNesli tehlikedeydi: Kulaklı baykuş koruma altına alındı
Kumar denetimi: 16 kişiye para cezası, 2 kişiye adli işlemKumar denetimi: 16 kişiye para cezası, 2 kişiye adli işlem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalancııııııı illa bahane bulacaksınız her seferinde..... Umarım yargılanırsın
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.