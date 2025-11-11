HABER

Hava almak için çıktığı camdan düşen genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hava almak için çıktığı camdan dengesini kaybederek düşen 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Muhammet Taştan, evinde hava almak için camı açtığı sırada dengesini kaybederek 8’inci kattan zemine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri, dışarı çıktıklarında genç adamı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Taştan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Taştan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

