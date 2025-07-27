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Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Son zamanların en büyük yangını Bursa'da yaşandı. Gece gelen alevlerin görüntüsü herkesi korkuturken gün ağarınca ortaya çıkan manzara acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ormanlık alanlardan geriye kül yığınları kaldı. Yangının başka bir yere sıçramaması için ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında dramın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı. Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü. Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri müteyakkız durumda.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 1

KOCA ORMAN GRİYE DÖNDÜ

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü. İğdir ve Narlıdere köylerinde İHA ekiplerinin kaydettiği dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 2

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 3

BAKAN'DAN HELİKOPTERLİ İNCELEME

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 4

SIÇRAMA İHTİMALİ HALA VAR

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 5

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 6

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 7

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı 8

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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