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Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un teslimatları devam ediyor.

Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi

Proje kapsamında 2 uçağın daha kabul işlemleri, SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tamamlandı. Son kabullerle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran SSB Başkanı Haluk Görgün, teslimatların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor! Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı. Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ’larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz. Ülkemize ve kahraman Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

PİLOT EĞİTİMİNDE HÜRKUŞ, HÜRJET VE KAAN ZİNCİRİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli insanlı askeri eğitim uçağı olan HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak.

HÜRKUŞ, temel uçuş eğitiminden ileri jet eğitim uçağı HÜRJET'e, ardından milli muharip uçak KAAN'a uzanan pilot yetiştirme sürecinin ilk aşamasını oluşturacak.

Görgün, HÜRKUŞ teslimatlarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, uçakların geleceğin pilotlarının yetiştirilmesindeki önemine dikkati çekerek, "Teslim ettiğimiz uçaklarımız ülkemizin evlatlarını, geleceğin pilotlarını yetiştirecek, onlara Türk mühendisliğinin ürettiği bir platformda kanat açmayı öğretecek. Çok daha çevik, gelişmiş aviyonik ve yazılımlarla donatılan, sınıfının en iyisi HÜRKUŞ uçaklarımızı kahraman pilotlarımıza emanet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ EKOSİSTEMİNİN KATKISIYLA GELİŞTİRİLDİ

HÜRKUŞ projesinde, TUSAŞ'ın yanı sıra Türk savunma sanayisinin farklı alanlarda uzmanlaşmış şirketleri de görev üstleniyor.

Uçağın aviyonik sistemlerinde ASELSAN, iklimlendirme çözümlerinde TASECS, dijital video kayıt sisteminde HAVELSAN ve yedek uçuş enstrümanlarında KAREL'in ürünleri kullanılıyor. TUSAŞ, ANDAR ve TAAC ise uçuş ve kontrol sistemleriyle projeye katkı sağlıyor.

Görgün, daha önce yaptığı değerlendirmede, Türk savunma sanayisinde 4 bin 500'den fazla firmanın katılımıyla 1500'ü aşkın projenin eş zamanlı yürütüldüğünü, HÜRKUŞ dahil çok sayıda projede seri üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatlarının program takvimi doğrultusunda kademeli olarak devam etmesi planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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