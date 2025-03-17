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  4. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi

17.03.2025 19:48
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Red Flag-2025/2 Tatbikatı’na katılan 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'nın unsurlarını incelediğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; “Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında; 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan Red Flag-2025/2 Tatbikatı’na 5 adet F-16 uçağı ve 71 personel ile katılan 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'nın unsurlarını ziyaret ederek inceleme ve denetlemede bulundu. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu incelemelerin ardından tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı.” İfadeleri yer aldı. (DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Milli Savunma Bakanlığı
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