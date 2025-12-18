Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda!

Meteorolojik tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün yağış beklenmezken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Sıcaklıklar gündüz saatlerinde yükselmesine rağmen, özellikle gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları gece ve sabah erken saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK BATIDAN GELİYOR

Tahminlere göre sağanak yağışlar hafta sonu Muğla’dan başlayarak Ege ve Marmara başta olmak üzere batı kesimlerde etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

BUGÜN BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus, yer yer sis.

İstanbul: 13°C

Bursa: 15°C

Çanakkale: 15°C

Kırklareli: 12°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis.

İzmir: 17°C

Denizli: 16°C

Muğla: 17°C

Afyonkarahisar: 11°C

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis.

Antalya: 21°C

Adana: 18°C

Hatay: 19°C

Isparta: 14°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde hafif buzlanma ve don.

Ankara: 9°C

Eskişehir: 9°C

Konya: 9°C

Kayseri: 6°C

Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don.

Bolu: 14°C

Düzce: 14°C

Zonguldak: 14°C

Sinop: 15°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don.

Samsun: 15°C

Trabzon: 12°C

Rize: 12°C

Amasya: 10°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Buzlanma ve don etkili.

Erzurum: 6°C

Kars: 4°C

Malatya: 10°C

Van: 4°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğuda buzlanma ve don.

Gaziantep: 17°C

Diyarbakır: 14°C

Batman: 11°C

Mardin: 11°C

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışının süreceğini ancak hafta sonu batı kesimlerde yağışla birlikte hava koşullarının değişeceğini belirterek güncel uyarıların takip edilmesini istedi.