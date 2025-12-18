HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara rağmen, iç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde don ve buzlanma riski sürüyor. Hafta sonundan itibaren ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava durumu detayları haberimizde…

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda!
Sedef Karatay

Meteorolojik tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün yağış beklenmezken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Sıcaklıklar gündüz saatlerinde yükselmesine rağmen, özellikle gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları gece ve sabah erken saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda! 1

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK BATIDAN GELİYOR

Tahminlere göre sağanak yağışlar hafta sonu Muğla’dan başlayarak Ege ve Marmara başta olmak üzere batı kesimlerde etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda! 2

BUGÜN BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus, yer yer sis.

İstanbul: 13°C
Bursa: 15°C
Çanakkale: 15°C
Kırklareli: 12°C

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda! 3

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis.
İzmir: 17°C
Denizli: 16°C
Muğla: 17°C
Afyonkarahisar: 11°C

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis.
Antalya: 21°C
Adana: 18°C
Hatay: 19°C
Isparta: 14°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde hafif buzlanma ve don.
Ankara: 9°C
Eskişehir: 9°C
Konya: 9°C
Kayseri: 6°C

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda! 4

Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don.
Bolu: 14°C
Düzce: 14°C
Zonguldak: 14°C
Sinop: 15°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don.
Samsun: 15°C
Trabzon: 12°C
Rize: 12°C
Amasya: 10°C

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda! 5

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Buzlanma ve don etkili.
Erzurum: 6°C
Kars: 4°C
Malatya: 10°C
Van: 4°C

Hava sıcaklığı yükseliyor: Hafta sonu sağanak yağış kapıda! 6

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğuda buzlanma ve don.
Gaziantep: 17°C
Diyarbakır: 14°C
Batman: 11°C
Mardin: 11°C

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışının süreceğini ancak hafta sonu batı kesimlerde yağışla birlikte hava koşullarının değişeceğini belirterek güncel uyarıların takip edilmesini istedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GAİN Medya soruşturması genişliyor! Okan Karacan gözaltına alındıGAİN Medya soruşturması genişliyor! Okan Karacan gözaltına alındı
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu bugün hava nasıl sağanak yağış sis hava sıcaklıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.