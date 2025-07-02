Hava sıcaklıkları hafta sonu pik yapacak! O güne dikkat; Kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlerine göre perşembeden itibaren daha da yükselecek hava sıcaklıkları hafta sonu pik yapacak. Hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz'de termometreler 40-41-43 dereceleri gösterecek.

Bugün ise yurdun batı ve güney kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Kuzey ve iç kesimlerde ise normallerin 1-3 derece altında olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Paylaşılan son rapora göre, yaşamakta olduğumuz bu hafta için hava sıcaklıkları yurt genelinde yükseliş göstermeye devam ediyor ve hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. 3 Temmuz Perşembe gününde 9 şehrimiz için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmış durumda.

3 Temmuz 2025 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı 9 ilimiz:

Artvin, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: