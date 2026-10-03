Rusya duyurdu! Kiev'i terk edin çağrısı: "Hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyorlar"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yineledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kiev’den ayrılmayan yabancılar ve diplomatlar, hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyor." dedi.
Rusya, yabancı ülkelerin diplomatlarına ve vatandaşlarına Ukrayna’da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayımladı:
"Olası olumsuz sonuçların sorumluluğu tamamen bu uyarıyı dikkate almayanlara aittir."
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