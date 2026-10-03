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Rusya duyurdu! Kiev'i terk edin çağrısı: "Hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyorlar"

Rusya'dan yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri çağrısı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kiev’den ayrılmayan yabancılar ve diplomatlar, hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyor." dedi.

Rusya duyurdu! Kiev'i terk edin çağrısı: "Hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyorlar"
Recep Demircan

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yineledi.

Rusya duyurdu! Kiev i terk edin çağrısı: "Hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyorlar" 1

"HAYATLARINI ÖLÜMCÜL TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kiev’den ayrılmayan yabancılar ve diplomatlar, hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyor." dedi.

Rusya duyurdu! Kiev i terk edin çağrısı: "Hayatlarını bilerek ölümcül tehlikeye atıyorlar" 2

"SORUMLULUK UYARIYI DİKKATE ALMAYANLARA AİTTİR"

Rusya, yabancı ülkelerin diplomatlarına ve vatandaşlarına Ukrayna’da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayımladı:

"Olası olumsuz sonuçların sorumluluğu tamamen bu uyarıyı dikkate almayanlara aittir."

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya
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