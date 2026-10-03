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Elini makineye kaptırdı: Parmak başı 100 bin teklif ettiler! "Bağırdım, çağırdım dalga geçtiğimi sandılar..."

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Kilis'te yaşanan bir iş kazasında Mustafa Gez isimli işçi 5 parmağını feci şekilde kaybetti. Kauçuk fabrikasında meydana gelen kazada Gez'e, 'parmak başı 100 bin lira' teklif edildi... Yeni evlendiğini belirten Gez yaşadığı dehşet anlarını, "makineyi kapattım, elim içine girmeden önce makine durmadı. Bağırdım, çağırdım, oradakilere gelin diye. Oradaki arkadaşlar herhalde dalga geçtiğimi zannetti. Elimi bir çektim, eldivende parmaklarım içinde parçalandı" sözleriyle anlattı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Evlin Kauçuk Fabrikası'nda çalışan Mustafa Gez, 11 Şubat 2026 tarihinde geçirdiği iş kazasında 5 parmağını kaybetti. Gez, kazanın ardından yaklaşık 8 aydır çalışamadığını ve geçimini sağlamakta zorlandığını söyledi.

Elini makineye kaptırdı: Parmak başı 100 bin teklif ettiler! "Bağırdım, çağırdım dalga geçtiğimi sandılar..." 1

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "BAĞIRDIM, ÇAĞIRDIM DALGA GEÇTİĞİMİ SANDILAR"

Kauçuk fabrikasında çalıştığı sırada herhangi bir eğitim almadığını belirten Mustafa Gez, olay günü yaşananları anlattı. Gez, "Çalışıyordum, herhangi bir eğitim almadım. Kilis Organizesinde elimde iş vardı. 125 derece sıcaklıkta kauçuk derisi vardı. Elim yanmasın diye eldiven takmıştım. O da inşaat eldiveni, sıcaklığı çektiği için yapışıyor. En son nasıl olduysa kaptırdım. Üretim makinesi vardı, hem derileri inceltiyor hem de parçalıyor. O makineyi kapattım, elim içine girmeden önce makine durmadı. Bağırdım, çağırdım, oradakilere gelin diye. Oradaki arkadaşlar herhalde dalga geçtiğimi zannetti. Elimi bir çektim, eldivende parmaklarım içinde parçalandı" dedi.

Elini makineye kaptırdı: Parmak başı 100 bin teklif ettiler! "Bağırdım, çağırdım dalga geçtiğimi sandılar..." 2

BİR PARMAĞI DİKİLDİ ANCAK KANGREN OLDU

Kaza sonrası önce sağlık ekiplerini, ardından kardeşini aradığını anlatan Gez, ambulansın geç geldiğini ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne ulaştığında bir parmağının dikildiğini, ancak sonrasında kangren olduğunu söyledi. Gez, "Saat 09.30'da kaza geçirdim. Gece saat 01.30 gibi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yetiştim. Bir tane parmak diktiler, kangren oldu" ifadelerini kullandı.

Elini makineye kaptırdı: Parmak başı 100 bin teklif ettiler! "Bağırdım, çağırdım dalga geçtiğimi sandılar..." 3

"BEN PARASINDA DEĞİLİM"

Fabrika sahibi ve ustaların birkaç kez yanına geldiğini belirten Gez, kendisine parmak başına 100 bin lira teklif edildiğini ifade etti. Gez, "Ben parasında değilim. Benim sağlığım olmadıktan sonra parayı ne yapacağım? 500 bin lira. Benim işim gücüm yok. 8 aydan beri mağdurum. Ne işe girebiliyorum ne evimin kirasını verebiliyorum. Çaycılık olur, bekçilik olur, ben evimi geçindirmek istiyorum. Daha yeni evliyim, 3 ay oldu" diye konuştu.

Elini makineye kaptırdı: Parmak başı 100 bin teklif ettiler! "Bağırdım, çağırdım dalga geçtiğimi sandılar..." 4

SİGORTA VE EĞİTİM MAĞDURİYETİ

Sigortasında eksiklik bulunduğunu ve bu nedenle tedavi konusunda da sorun yaşadığını belirten Gez, ortaokul mezunu olduğunu, çalışamadığı için liseye hazırlanmayı düşündüğünü söyledi.

Elini makineye kaptırdı: Parmak başı 100 bin teklif ettiler! "Bağırdım, çağırdım dalga geçtiğimi sandılar..." 5

KARDEŞİ: "SESSİZ KALINMASINI İSTEMİYORUM"

Mustafa Gez'in kardeşi Nevzat Sükrü Gez ise hem çalıştığını hem de ağabeyinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirterek, yaşanan mağduriyetin görülmesini istedi. Nevzat Sükrü Gez, "Hem çalışıp hem abimle ilgileniyorum. Her ihtiyacına koşuyorum. Abimin bu durumunu görenlerin sessiz kalmalarını istemiyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Kilis
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