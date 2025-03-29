Hava trafiği birbirine girdi! Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda tilki alarmı...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir pilot, pist yakınlarında tilki gördü. Tilkinin piste doğru ilerlediğini fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.

KONUŞMALAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bunun üzerine havalimanında kalkış trafiği bir süre durdurulurken apron görevlileri pist üstü ve çevresinde tilki kontrolü yaptı. Pilotun tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

(DHA)