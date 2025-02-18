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Hava trafiğine 'kar' engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 19:25
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İstanbul'da hava trafiğine kar engeli! Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı gelmişti. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların bir kısmı iptal edildi. İşte detaylar...

Hava trafiğine 'kar' engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

İstanbul yeniden karlı günlerin etkisine giriyor. AKOM'dan İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verilmişti. 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

SAAT VERİLDİ!

Yapılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

HAVA TRAFİĞİNİ DE ETKİLEDİ!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların bir kısmı iptal edildi.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ!

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen havalimanı
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