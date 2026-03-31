Hava üssünü vurmuşlardı! İran'dan Suudi Arabistan açıklaması: "Kardeş bir ülke olarak görüyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgedeki saldırılarının Araplara da İranlılara da saygı duymayan düşman unsurlara (ABD-İsrail) yönelik olduğunu belirtti. İran’ın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, ABD'nin E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağını vurmuştu.

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hedef alınan ABD’ye ait E-3 AWACS erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı.

Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Erakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara işaret eden İranlı Bakan, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRMIŞLARDI

İran’ın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar almış, aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"
İsrail Meclisi'nden skandal karar! Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onaylandıİsrail Meclisi'nden skandal karar! Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onaylandı

En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

