Hava üssünü vurmuşlardı! İran'dan Suudi Arabistan açıklaması: "Kardeş bir ülke olarak görüyoruz"

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hedef alınan ABD’ye ait E-3 AWACS erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı.

Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Erakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.



ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara işaret eden İranlı Bakan, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRMIŞLARDI

İran’ın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar almış, aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtilmişti.



