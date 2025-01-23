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Havadakilerden çok karadakiler izledi! Anlık olarak en çok takip edilen sefer oldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 12:28
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Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Şam’a gerçekleştirdiği ilk seferle tarihi bir anı yaşadı. 2012'den beri yapılan ilk seferde en çok izlenen uçuş oldu! 349 yolcu iki saatlik uçuşun ardından Şam Havalimanı’na iniş yaptı. İşte THY'nin Şam seferlerine dair detaylar...

Havadakilerden çok karadakiler izledi! Anlık olarak en çok takip edilen sefer oldu...

Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle 1 Nisan 2012'de seferlerini durduran THY, 13 yıl aradan sonra Şam’a ilk seferini bugün gerçekleştirdi. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre uçak, anlık olarak en çok izlenen sefer oldu.

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HAFTADA 3 İLE SEFERE BAŞLADI

İstanbul Havalimanı’ndan sabah 09.00’da Şam seferinde 349 yolcu yer aldı. Uçak, iki saatlik uçuşun ardından Şam Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi. THY, Şam seferlerini ilk etapta haftada 3 sefer olarak planladı.

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13 SENE SONRA BİR İLK

Havayolu şirketi Şam’a ilk uçuşunu 22 Şubat 1984 yılında gerçekleştirmişti. Ülkede yaşanan olayların ardından havayolu şirketi 1 Nisan 2012’de seferlerini durdurmuştu.

ISTANBUL---THY-13-YIL-SONRA-SAM’A-ILK-S_529155_156704

(DHA)

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Şam uçak sefer thy yolcu
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