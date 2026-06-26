Havadan çekilen görüntüler faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi

Olay, kent merkezi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan ve yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan ’Çakmak Marble’ isimli eski otelin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. İş makinelerinin de kullanıldığı yıkım işlemlerinin devam ettiği esnada, binadan kopan tonlarca ağırlığındaki moloz yığınları aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle yıkılan molozlar, hemen otelin yanı başındaki iş hanının üzerine devrildi. Olayda 5 dükkan zarar görürken, iş hanının ortak kullanılan tuvaletinin bir duvarı da yıkıldı. İş yerlerinin yıkılan ve dron ile çekilen görüntüleri ise görenleri korkuttu.

Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken oteldeki yıkım faaliyeti ise geçici süreliğine durduruldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır