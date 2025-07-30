Havai fişek satışlarına yangın freni: Yasaklar artarken merak edilenler

Orman Yangınları Alarm Veriyor: Birçok İlde Havai Fişek Satışı ve Kullanımı Kısıtlandı

Türkiye, son haftalarda artan orman yangınlarıyla mücadele ederken, yetkililer yangın riskini azaltmak için bir dizi önlem almaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesiyle birlikte, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük felaketlere yol açabileceği endişesi hakim. Bu kapsamda, Sakarya ve İstanbul gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı belirli bir süreyle yasaklandı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Ekim'e kadar geçerli olacak yasakla ormanlık alanlara girişlerin de kısıtlandığı belirtildi. İstanbul Valiliği de benzer bir genelge yayınlayarak, aynı tarihe kadar havai fişek satışını durdurdu. Yetkililer, yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında idari ve adli işlem yapılacağını vurguluyor. Kolluk kuvvetleri, yasağın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.

Ancak, bazı bölgelerde yasağa rağmen havai fişek satışlarının devam ettiği yönünde haberler de geliyor. Özellikle düğün, nişan gibi etkinliklerde havai fişek kullanımının yaygın olduğu bölgelerde, satıcıların yasağı deldiği iddia ediliyor. Bu durum, alınan önlemlerin etkinliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar, yasağın sadece satışla sınırlı kalmaması, aynı zamanda bilinçlendirme çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yangın uzmanları, havai fişeklerin orman yangınlarına yol açma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle kuru otların ve ağaç dallarının bulunduğu alanlarda, havai fişeklerden sıçrayan kıvılcımlar hızla büyüyerek kontrol edilemez yangınlara dönüşebiliyor. Bu nedenle, havai fişek kullanımının tamamen yasaklanması veya sıkı denetim altında tutulması gerektiği vurgulanıyor.