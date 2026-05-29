HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Havalar ısındı, çocuklarda yaz ishali vakalarına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Dikdur, havaların ısınmasıyla birlikte yaz ishali diye bilinen mide-bağırsak enfeksiyonlarının artabileceğini belirterek, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Havalar ısındı, çocuklarda yaz ishali vakalarına dikkat

Havaların ısınması ile birlikte çocukların toplu alanlarda kalma süresi uzadı. Yaz ishalinin de bu dönemlerde arttığını ifade eden Uzm. Dr. Harika Dikdur, "Yaz dönemi geliyor ve havalar ısınıyor. Bu dönemde en sık karşılaşacağımız enfeksiyonlardan biri çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonu. Buna yaz ishali denilebiliyor. Yazın, bu hastalığın artma sebebi toplu alanlarda daha fazla bir araya gelmek. Havuz, deniz gibi toplu girilen sulardan kapılan mikroplar, içme sularında ya da iyi yıkanmamış gıda ürünleri ile birlikte viral enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Parklarda aynı yere dokunulması ve ellerin ağza gitmesi de bu enfeksiyonların bulaşmasında etkili oluyor" dedi.

İshal salgınlarında kusma ve ishalin bir arada olduğunda hastayı mutlaka bir çocuk doktorunun görmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Dikdur, "İshal salgınlarında en önemli konu, çocukta kusma ve ishal varsa mutlaka bir çocuk doktoru hastayı görmeli. Bu enfeksiyonlar genellikle virüs kökenlidir. Bu hastalığın tedavisi de destek tedavisidir. Bu tedavinin yüzde 99’unda da antibiyotik gerekli değildir. Sıvı kaybı varsa bunu dengelemek için damar yolundan sıvı desteği sağlarız. Probiyotik kullanırız. Bazı vakalarda çinko destekleri ile dengelemeyi sağlarız" diye konuştu.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te bayram denetimi: 321 kişi ve 144 araç sorgulandıBilecik’te bayram denetimi: 321 kişi ve 144 araç sorgulandı
Bilecik’te motosiklet kazası: 1 yaralıBilecik’te motosiklet kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
ishal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.