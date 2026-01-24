HABER

Havaya ateş edip sosyal medyada yayınlayan 8 kişi yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri havaya ateş ederek, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan 8 kişiyi yakaladı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Merkez, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde jandarma sorumluluk alanında havaya ateş ederek, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan, sosyal medya kullanıcı hesaplarının peşine düştü. Tek tek tespit edilen şahıslar ve adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli şahıs göz altına alınırken, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirildi.

Düzce
