Havluların ucundaki şerit nedir, ne işe yarar? Havluların ucunda şerit olmasının sebebi nedir?

Ev eşyaları arasında oldukça işlevli olan havlular, suyu emici özelliğiyle öne çıkan temizlik ve kurulanma amacı ile kullanılan ürünlerdir. Havluların banyodan sonra kurulanmak, el ve yüzü silmek, plajda serip üstüne oturmak gibi birçok farklı kullanım alanı vardır. Popüler sosyal medya platformu X üzerinde Nate McGrady adlı bir kullanıcının "Havludaki şeritler ne işe yarıyor" sorusunu gündeme getirmesinden sonra ise bu paylaşım, kısa bir zamanda kitlelere yayılarak diğer kullanıcıların da havlularda bulunan bu detayla ilgili paylaşımlar yapmasına yol açmıştır. Bu kapsamda havlularda bulunan şeritlerin tasarım amaçlı mı yoksa işlevsel bir nedenden dolayı mı yer aldığı merak edilmeye başlanmıştır.

Havluların ucunda şerit olmasının sebebi nedir?

Genellikle havluların en altında havlunun bütününden farklı bir dokuya sahip şeritler bulunur. Havlularda bulunan bu kısım genellikle dikkat çekmese de sosyal medyada bir kullanıcının bu şeridi merak etmesiyle birlikte gündem oldu. Paylaşıma gelen yorumlar ve yapılan araştırmalar sonucunda bazı kişiler, bu şeritler tamamen görsel amaçlı olduğunu iddia ederken, bazıları ise bunun kullanışlı bir detay olduğunu savundular.

Yapılan yorumlar arasındaki bir teoriye göre, bu özel kısımlar havluların daha hızlı kurumasını sağlamaktadır. Bir başka kullanıcının yazdığına göre ise bu şeritler havlunun yüz ve vücut için kullanılma nedenlerine bağlı olarak ayırt edici bir özelliktir.

Bu kısmın işlevselliği savunan diğer bir teori ise vücuda sarıldığında havlunun kaymasını önleyen bir kısım olduğu yönündedir.

Bu konu kapsamında sosyal medyada yorumlar yapılırken, havlu üreticileri de konuya dahil oldu ve gerçek bilgileri paylaştılar. Buna göre, havluların uçlarında yer alan bu özel kısımlara "dobby bordür" adı verildiği belirtilmektedir. ABD’de yer alan bir havlu üreticisi, genellikle banyoda kullanılan havlularda görülen şeritlerin sadece görsel bir tasarımdan ibaret olmadığını, aynı zamanda işlevsel bir role sahip olduğunu açıklamıştır.

Şirketin yaptığı açıklamanın detayına göre, "Sınır olarak işaretlenen bu kısım, havlunun yıpranma aşamasını yavaşlatırken nemi emme ve kurutma özelliğini de artırmaktadır. Aynı zamanda havluya estetik bir görünüm sağlarken, tasarım teorilerini savunan kullanıcıları da haksız çıkartmamıştır.

Dolayısıyla bu şeritlerin hem estetik hem de işlevsel bir amaçla tasarlandığı söylenebilir. Şeritler, havlulara daha estetik ve şık bir görüntü kazandırırken, marka ya da tasarım bakımından da ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanılmaktadır. Ayrıca birçok kullanıcının da tahmin ettiği gibi farklı dokuya sahip bu şeritler havlunun askıda kaymasını engelleyerek daha iyi bir tutuş sağlayabilir. Bu kısımların daha sıkı dokunmuş olması havlunun dayanıklılığını artırır ve sökülmesini de engeller.

Bazı üreticiler ise havlunun boyutunu ve özelliklerini belirten bir etiket eklemek için bu alanı kullanırlar.

Havluların ucundaki şerit ne işe yarar?

Günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılan eşyalar hakkında çok fazla düşünülmese de bazen üzerilerindeki küçük detaylar dikkat çekebilir. Bunlar sıklıkla görülen bir tasarım unsuru gibi düşünülse de aynı zamanda işlevsel yönleri de olabilir. Ancak bu detayların ne işe yaradığı konusunda pek çok insan bilgi sahibi değildir.

Havluların ucundaki şeritlerin fonksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz: