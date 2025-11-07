HABER

Havvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesi Resmi Gazete’de

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine (HSK) Havvanur Yurtsever seçilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapılmıştı. Seçime Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı katılmıştı. 306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy alırken, 15 oy ise geçersiz sayılmıştı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy alırken, 11 oy da geçersiz sayılmıştı.

TBMM KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usulüne göre Havvanur Yurtsever seçildi HSK üyeliğine seçilmişti. Bugün ise Havvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

