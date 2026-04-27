Hayatı altüst oldu: "Sağlığıma kavuşursam kana kana su içeceğim"

Amasya'da böbrek hastası vatandaşın hayatı, 3 yıl önce koronavirüse yakalanması sonrası kalp krizi geçirdi. Üstü üste yaşadığı rahatsızlıklarla hayatı alt üst olan Gültekin Kara'ya kardeşinden böbrek nakledildi. Böbreği yeniden iflas eden ve nakil bekleyen 41 yaşındaki Gültekin Kara, sağlığına kavuşması halinde ilk iş olarak kana kana su içeceğini söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Gültekin Kara'ya 2017 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Kardeşinden nakledilen böbrekle hayata bağlanan Kara, 2023 yılında koronavirüse yakalanması sonrası kalp krizi geçirdi.

Hayatı altüst olan genç adamın nakil böbreği iflas edince haftada 3 gün diyaliz ünitesine bağlanarak hayatını sürdürmeye başladı.

"İLK İŞİM KANA KANA SU İÇMEK OLACAK"

Kaynak ustalığı işine devam edemeyip malulen emekli olarak, böbrek nakli bekleyen binlerce kişinin arasına dahil olan Kara, "Zeytin, peynir, tuzlu yemekler yiyemiyorum. Normal bir insan gibi yiyip, içmek istiyorum. Lütfen devlet büyüklerim bana yardımcı olsunlar. Yaşım daha çok genç. Ben de yaşamak istiyorum. Sağlığıma kavuşursam ilk işim kana kana su içmek olacak. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Yaşlı annesi ve oğluyla birlikte yaşayan Kara, yeniden böbrek nakli olarak sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

