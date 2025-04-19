Hayatı Cannes'te kendisi ise... 'Ölürsem ses getirsin' demişti: Ailesiyle birlikte öldü!

Gazze'de yaşayan 25 yaşındaki foto muhabir Fatima Hassouna, İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Düğününe yalnızca birkaç gün kala gerçekleşen saldırıda, Hassouna’nın yanı sıra ailesinden 10 kişi de yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında hamile ablası da vardı.

"ÖLÜRSEM SES GETİRSİN..."

Hassouna, yaklaşık 18 aydır Gazze’deki saldırıları belgeleyen bir gazeteci olarak görev yapıyordu. Sosyal medyada daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Ölürsem ses getirsin. Son dakika haberi olmak ya da ölen çok sayıda insanın arasında bir sayı olarak belirtilmek istemiyorum. Dünyanın duyacağı, zamanla kaybolmayacak bir etki yaratacak ölüm istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu saldırının, “İsrailli sivillere ve askerlere saldıran bir Hamas üyesine” yönelik olduğunu iddia etti.

HAYATI CANNES'TE KENDİSİ İSE...

Hassouna’nın ölümünden yalnızca bir gün önce, hayatını konu alan belgeselinin Fransa’daki Cannes Film Festivali’nde gösterileceği açıklanmıştı. İranlı yönetmen Sepideh Farsi tarafından çekilen film, Gazze’deki yaşamı Hassouna ile yapılan diyaloglar üzerinden anlatıyordu. Farsi, Hassouna’yı “Gazze’nin gözleri” olarak tanımlayarak onun duygularını ve tanıklığını filme aldığını söyledi.

Cannes’a katılmayı düşünen Hassouna, Gazze’den ayrılmak istemediğini belirtmişti. Farsi, onu bölgeden güvenle çıkarmaya çalıştığını ancak ailesinden ayırma sorumluluğunu alamadığını ifade etti. Saldırıda Hassouna’nın tüm ailesi de hayatını kaybetti.