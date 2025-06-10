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Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından duygulandıran paylaşım! "Benim artık bir babam yok"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Zeyrek'in cenaze töreninin ardından kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından duygulandıran paylaşım! "Benim artık bir babam yok"
Begüm Özkaynak

Elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan ve ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören düzenlenmiş, tüm Türkiye yasa boğulmuştu.

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Cenaze işlemlerinin ardından Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran bir veda paylaşımı geldi. Zeyrek paylaşımında, "Bana hep şunu derdi: “Baban varsa sorun yok." Ama benim artık bir babam yok." dedi.

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"BABACIĞIM, SEN, BU DÜNYADA EN ÇOK SEVDİĞİM İNSANDIN"

Nehir Zeyrek Babasına veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Benim babam nasıl biriydi, biliyor musunuz?
Dürüsttü… Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi.
Çalışkandı… Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi.
Annemle birlikte kızardık bazen:
“Seni hiç göremiyoruz.” derdik.
O ise hep aynı cevabı verirdi:
“Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.”
Ama o “bir ay”lar hiç bitmedi…

Manisa’yı çok severdi.
Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı… Her şeyiyle kucaklardı.
Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi.
Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı.
Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu.
Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek,
Bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.

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Bana hep şunu derdi:
“Baban varsa sorun yok.”
Ama benim artık bir babam yok.
Şimdi odamdayım.
Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım.
Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz.
Toparlanacağız…
Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim.

Babacığım, eğer beni görüyorsan…
Sen, bu dünyada en çok sevdiğim insandın.
Hâlâ öylesin.
Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım.
İstediğin gibi… Haftaya o sınava girip mimar olacağım.
Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım.

Seni çok seviyorum.
Her şeyin"

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Anahtar Kelimeler:
Manisa cenaze büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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