HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Kış (72) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Mustafa Fidan

İncirliova ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Muzaffer Kış, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. İncirliova Merkez Camii’nde askeri tören düzenlendi. Kıbrıs Gazisi'nin Türk Bayrağına sarılı naaşı, Merkez Camiine getirildi. Cenazeye, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kış’ın yakınlarına vatandaşlar başsağlığı dileklerini iletti.

dn

Helallik alındıktan sonra İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, cenaze namazını kıldırdı. Askeri törenle Kıbrıs Gazisi’nin naaşı, cenaze aracına taşındı. Kış’ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendiKocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Malatya'da kayısı üreticilerinden "zirai don" önlemiMalatya'da kayısı üreticilerinden "zirai don" önlemi

Anahtar Kelimeler:
gazi Asker kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

CHP’den ‘Ramazan Bingöl’ tepkisi! ‘Kebapçının işi değil...’

CHP’den ‘Ramazan Bingöl’ tepkisi! ‘Kebapçının işi değil...’

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Parayı duyan hemen çocuk yaptı! Hastaneler doldu...

Parayı duyan hemen çocuk yaptı! Hastaneler doldu...

Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi!

Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.