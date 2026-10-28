Hayatını kaybeden Muratpaşa Kaymakamı Kara gözyaşlarıyla uğurlandı

2024 yılından bu yana Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kaymakamlık yapan 61 yaşındaki İhsan Kara, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi, adrese gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara içi Antalya Valiliği’nde tören düzenlendi.

"GÖREVİNİ AŞKLA YERİNE GETİRDİ"

Kara’nın Türk Bayrağına sarılı naaşı polis mangasının omuzlarında getirildi. Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, kaymakam Kara ile 2.5 yıl birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Meslek hayatımın en zor görevlerinden birini yerine getirmek üzere huzurlarınızdayım. Merhum İhsan Kara ile iki buçuk yıldır çalışma fırsatımız oldu. Otuz dokuz yılı aşkın süre boyunca memleketimizin her köşesinde görev yapmış, görevini aşkla yerine getirmiş, insanlara dokunmuş, insanları sevmiş ve onlarla hemhâl olmuş güzel bir insandı. İnsanları severseniz, siz de sevilirsiniz. O da çok sevildi; biz de onu çok sevdik" dedi.

"ARKADA KOCAMAN BİR BOŞLUK BIRAKTI"

Konuşurken yer yer gözlerinin dolduğu görülen Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kara’nın ilk günkü görev aşkı ve heyecanı ile görevini son gününe kadar yerine getirdiğini vurgulayarak, "Tabii ki giderken bize çok ağır bir yük bıraktı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Zor bir miras bıraktı. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. İhsan Kara, bunu başarmış güzel bir insandı. İşte burada bulunan ve onu tanıyan herkesin bu sözlerime katılacağına inanıyorum. Bir karıncayı incitmedi, bir kişinin kalbini kırmadı. Ama aynı zamanda görevini de layıkıyla yaptı. İlk günkü görev aşkı ve heyecanı son gününe kadar onunla beraberdi. Bunun en canlı şahidi benim. Daha dün öğleden sonra beraberdik. Yine bir cenazede yan yanaydık. Kim derdi ki bir gün sonra İhsan Bey’i uğurluyor olacağız. İhsan Kara, çok özel ve çok kıymetli bir insandı. Bizi bıraktı, gitti. Ardında kocaman bir boşluk bıraktı. Ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan dua sonrası Kara’nın naaşı yine polis mangasının omuzlarında cenaze aracına alındı. Gözyaşlarına hakim olamayan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara’nın eşi Hülya Kara, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kara’nın cenazesi Muratpaşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Konya’ya uğurlanacak. Kara’nın cenazesi Cuma günü memleketi Konya’nın Karatay ilçesinde Cuma namazının ardından Hacı Veyis Zade Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, siyasi partilerin milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, çok sayıda oda başkanı, meclis üyeleri, valilik ve kaymakamlık personeli katıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır