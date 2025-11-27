HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hayatını kaybeden Piyade Er Gönlüaçık, son yolculuğuna uğurlandı

Askeri görevini yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, Bingöl'de son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Gönlüaçık, Kültür Mahallesi Kupar Mezarlığı’na götürülerek dualarla defnedildi.

Hayatını kaybeden Piyade Er Gönlüaçık, son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde askeri görevini ifa ettiği sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl'e getirildi. Gönlüaçık bugün saat 14.00’te Bingöl Havalimanı’nda askeri törenle karşılandı.

Hayatını kaybeden Piyade Er Gönlüaçık, son yolculuğuna uğurlandı 1

İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINDI

Havalimanındaki törenin ardından Gönlüaçık'ın naaşı konvoy eşliğinde Genç ilçesine getirildi. İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gönlüaçık için Abdurrahim Özge Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Piyade Er Gönlüaçık, son yolculuğuna uğurlandı 2

Cenaze namazının ardından Gönlüaçık, Kültür Mahallesi Kupar Mezarlığı’na götürülerek dualarla defnedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hong Kong'daki faciada ölenlerin sayısı 75 olduHong Kong'daki faciada ölenlerin sayısı 75 oldu
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklamaİletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklama

Anahtar Kelimeler:
şehit Tekirdağ cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.