Hayatını kaybeden Yağmur'un sevgilisi: 'Öldürmedim, intihar etti' dedi... Anne son konuşmalarını anlattı

Kayseri’de başından vurulan sevgilisi Yağmur Çoban’ın (17) ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sözleşmeli er Fehmi Demirkollu (27), olayın intihar olduğunu öne sürdü. Demirkollu, “Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmurun elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. ‘Yağmur’ diye seslendim. Panikledi. Onu ben öldürmedim” dedi.

EKİPLERİ OLAY YERİNE ÇAĞIRDI

Olay, 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu’ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu’nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde Yağmur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Fehmi Demirkollu, sevgilisi Yağmur’un kendisine ait ruhsatsız silahı alarak arabadan inip intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban’ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Yağmur Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu’nun ‘kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

BAKANLIK DA MÜDAHİL OLDU

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban’ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

"GEÇ ARAMAMIN SEBEBİ..."

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Fehmi Demirkollu, “Ruhsatsız silahım aracın sağ ön yolcu kısmındaydı. Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmur’un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. ‘Yağmur’ diye seslendim. Panikledi. Aramızda 2-3 adım mesafe olduğu için elimi Yağmur’un sol tarafına doğru uzatıp namluyu araziye çevirmek istedim. Sağ elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Olaydan 1-2 dakika sonra ambulansı aradım. Biraz geç aramamın sebebi de elim kan olduğu için tuşlara basamadım. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

"YÜZÜĞÜ VERİP 5 DAKİKAYA GELİYORUM"

Yağmur Çoban’ın annesi Tuba Yağmur ise “İlişkilerini 2 yıldır biliyordum. Kızım ayrılmak istiyordu. Evimizin önüne ‘Fehmi’ ismi yazıldı. Kızımın ruh hali gayet normaldi ve intihara meyilli bir çocuk değildi. ‘Anne şu yüzüğü şerefsize verip 5 dakikaya geliyorum’ diyerek evden çıktı. En son yüz yüze konuşmamız bu oldu. Telefonla arayıp eve gelmesini söyledim. Benim telefonda sanık hakkında söylediklerimi Fehmi duymuş. Kızım tekrar beni arayarak, ‘Anne Fehmi’yi zaptedemiyorum’ dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra sanık beni arayarak, ‘Abla Yağmur abla Yağmur’ dedi. Telefonda silah sesi duymadım. Olay yerine ilk gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu ve hala yaşıyordu. ‘Kızım ölme’ diye yalvardım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Fehmi Demirkollu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır