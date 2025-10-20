HABER

Hayırlı evlat: Bankaya çamurlu girmesin diye annesinin ayakkabısını elleriyle temizledi

Amasya’da bir evladın annesine gösterdiği örnek davranış yürekleri ısıttı.

Hayırlı evlat: Bankaya çamurlu girmesin diye annesinin ayakkabısını elleriyle temizledi

Amasya’da bir evladın annesine gösterdiği örnek davranış yürekleri ısıttı. Mezarlık ziyareti dönüşü annesinin çamurlanan lastik ayakkabısını yağmur suyuyla elleriyle silen hayırlı evlat, annesinin temiz şekilde bankaya girmesini sağladı. Duygu dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KALDIRIMDA BİRİKEN YAĞMUR SUYUYLA AYAKKABIYI SİLDİ

Amasya merkez Karasenir Mahallesi’nde 7 ay önce vefat eden babasının mezarını annesi Halide Teselek ile birlikte ziyaret eden 50 yaşındaki Kemal Teselek, sonrasında şehir merkezine geldi. Maaşını çekmek için bankaya girecek annesinin kara lastik ayakkabısının yağmur nedeniyle çamurlu olduğunu fark eden Teselek, o halde içeri adım atmasını istemedi. Kaldırımda biriken yağmur suyuyla ayakkabıyı silip çamurdan temizleyen evladın o anlarını bir vatandaş kamerayla görüntüledi.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARININ ALTINDA"

Lastik ayakkabılardan vazgeçmeyen annesinin ayakkabılarını gururla sildiğini anlatan 30 yıllık otobüs şoförü Kemal Teselek, "Mezarlık ziyareti dönüşü bankaya çamurlu girmemesi için annemin ayakkabılarını temizledim. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Biz ona inanıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Annemi çok seviyorum" dedi.

"OĞLUM BENİM HER ŞEYİM"

2 çocuğu bulunan 71 yaşındaki Halide Teselek ise, "Oğlum ayakkabılarımı temizledi. O benim her şeyim. Bir gün olsun incinmedim. Allah herkese öyle evlat versin" diye konuştu.

"ANNESİ ÇOK KIYMETLİ BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞ"

İkisi üniversite mezunu üç evladı bulunan Kemal Teselek’i davranışı dolayısıyla kutlayan Dere Mahallesi Muhtarı Naci Çapkın ise, "O anları gördüğümde çok duygulandım. Annesi çok kıymetli bir evlat yetiştirmiş. Herkese nasip olmaz. Rabb’im bize de öyle evlatlar nasip etsin" şeklinde konuştu.

