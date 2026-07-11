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Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayırsever çiftçi Mesut Subaşı, memleketine olan bağlılığını anlamlı bir jestle göstererek hemşerilerine ücretsiz 30 ton karpuz dağıttı.

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı

Hem Ahlat hem de Adana’da çiftçilik yapan Subaşı, Adana’da hasadını yaptığı karpuzların bir kısmını tıra yükleyerek ücretsiz dağıtılmak üzere Ahlat’a gönderdi. Selçuklu Çarşısı Meydanı’nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle meydanda uzun kuyruklar oluşurken, dağıtım görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için organizasyonu kontrollü şekilde yürüttü. Kısa sürede dağıtılan tır dolusu karpuz nedeniyle bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı 1

Vatandaşlardan Yakup Yürikli, hayırsever çiftçinin her yıl ücretsiz karpuz dağıttığını belirterek, "Çiftçi arkadaşımız her yıl bu şekilde karpuz dağıtıyor. Güzel bir şey bence. Şahsen ben memnunum. Allah razı olsun. Kesesine bereket" ifadelerini kullandı.

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı 2

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı 3

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı 4

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı 5

Hayırsever çiftçi 30 ton karpuzu ücretsiz dağıttı 6
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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