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Hayrabolu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hayrabolu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Hayrabolu ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.'nin (45) kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hayrabolu da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ silahlı saldırı
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