Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilen ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na sürpriz bir telefon geldi.

HAYRÜNNİSA GÜL ARADI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Dilek İmamoğlu'nu aradı.

DESTEK VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Gül, telefonda görüştüğü Dilek İmamoğlu'na desteklerini iletti. İmamoğlu ile konuşan Gül, geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Dilek İmamoğlu'na yakın kaynakların Hayrunnisa Gül'ün telefonu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Baykal yazısında, "Dilek Hanım’a yakın kaynaklar tarafından öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2014 yılında başlattığı intifadasını değerli gördüğüm ve kendisine biçilen rolün dışına çıkabilme cesaretini gösteren Hayrunnisa Gül, Dilek Kaya İmamoğlu’na destek vermek için aramış ve görüşüyorlarmış. Kadın dayanışması için kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.