Hayvan damları sular altında kaldı, hayvanlar tahliye ediliyor

Son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok derede taşkınlar meydana geldi. Yaşanan yağış ve taşkınlar sonrasında özellikle kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı. Evler ve hayvan damları sular altında kalırken, Koçarlı ilçesine bağlı Cincin Mahallesi'nde de büyükbaş hayvan damları sular altında kaldı. İl genelinde ekipler olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, üreticiler de hayvanlarını kurtarmak için kendi imkanlarıyla hayvanlarını tahliye etmeye başladı. Su içinde kalan büyükbaş hayvanlar, canlı hayvan taşıma araçlarına bindirilerek güvenli bölgelere götürüldü. Canlı hayvan taşımacılığı ile uğraşan vatandaşların da bölgede yoğun mesaisi sürüyor.

Canlı hayvan taşımacılığı yapan Orhan Akdemir, hayvanları olabildiğince hızlı şekilde kurtarmaya çalıştıklarını ifade ederek "Uzun süren kuraklığın ardından yağışlar iyi oldu fakat derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Allah beterinden korusun. Hayvan damlarında da maalesef baskınlar yaşandı. Dünden bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hayvanları zarar görmeden hızla sudan kurtararak güvenli bölgelere taşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır