Hayvanlardan insana bulaşan ölümcül salgın yayılıyor: 29 kişiyi öldürdü!

Senegal’de eylül ayı sonunda ortaya çıkan Rift Vadisi Ateşi salgınında can kaybı artıyor. Ülkede şimdiye kadar 29 kişi yaşamını yitirdi, 381 vakadan 312’si ise iyileşti. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgın özellikle hayvancılıkla uğraşan bölgelerde etkisini sürdürüyor. İlk olarak 21 Eylül’de Saint-Louis bölgesinde tespit edilen hastalık, sivrisinekler ve enfekte hayvanlarla temas yoluyla insanlara bulaşıyor.

Senegal'de eylül sonunda görülmeye başlayan Rift Vadisi Ateşi salgınında ölü sayısı 29'a çıktı.

SALGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığının en son paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar tespit edilen 381 vakadan 312'si iyileşti, 29 kişi ise yaşamını yitirdi. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 Ekim'de 25 olarak duyurulmuştu.

İlk kez 21 Eylül'de Saint-Louis bölgesinde görülen Rift Vadisi Ateşi, özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı arasında hızla yayılmıştı.

BÖLGEDE SIĞIRLAR ARASINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adını, ilk kez tespit edildiği Afrika'nın doğusundaki Büyük Rift Vadisi'nden alan virüs, 1931'de Rift Vadisi'nin Kenya'ya uzanan bölgesinde sığırlar arasında ortaya çıkmıştı.

NASIL BULAŞIYOR?

Rift Vadisi Ateşi, başta sivrisinekler aracılığıyla olmak üzere enfekte hayvanların kanı, dokusu veya sıvılarıyla doğrudan temasla insanlara bulaşabiliyor.

CİDDİ KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİR

Hastalık, çoğu vakada yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle seyretse de bazı vakalarda karaciğer yetmezliği, göz veya beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Rift Vadisi Ateşi, özellikle yağış dönemlerinde sivrisinek popülasyonunun arttığı Afrika kıtasının çeşitli noktalarında zaman zaman yeniden ortaya çıkıyor.

Hayvancılıkla uğraşan topluluklar ve tarımsal üretim bölgeleri, virüsün yayılımı açısından en riskli alanlar arasında yer alıyor.

Zoonotik bir hastalık olan Rift Vadisi Ateşi, hayvanlardan insanlara geçse de insandan insana yayılım göstermiyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

