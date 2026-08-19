Hayvanları için alevlerin arasına dalmıştı! Orman yangınından acı haber

Çine’de 30 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Yaylası’nda çıkan orman yangını Mutaflar Mahallesi’ne sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak isteyen evli ve bir çocuk babası Mutlu Özcan, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özcan, burada tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Özcan’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından memleketi Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 3 bin hektarlık alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle S.K. (53) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır