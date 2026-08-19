HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hayvanları için alevlerin arasına dalmıştı! Orman yangınından acı haber

Aydın'da 30 Temmuz'da meydana gelen orman yangınından acı haber geldi. Hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasına giren Mutlu Özcan, ağır şekilde yaralandı. Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayvanları için alevlerin arasına dalmıştı! Orman yangınından acı haber

Çine’de 30 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Yaylası’nda çıkan orman yangını Mutaflar Mahallesi’ne sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak isteyen evli ve bir çocuk babası Mutlu Özcan, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Hayvanları için alevlerin arasına dalmıştı! Orman yangınından acı haber 1

20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özcan, burada tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Özcan’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından memleketi Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 3 bin hektarlık alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle S.K. (53) tutuklanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den 'seçim sistemi' çıkışı: Yeniden düzenlenmeli!Bahçeli'den 'seçim sistemi' çıkışı: Yeniden düzenlenmeli!
OpenAI, Hugging Face olayının ardından yeni güvenlik önlemleri açıkladıOpenAI, Hugging Face olayının ardından yeni güvenlik önlemleri açıkladı

Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.