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Hayvanları koruma derneği başkanı horoz dövüştürürken yakalandı

Köyceğiz'de hayvanları koruma derneği başkanı Ü.B., bahisli horoz dövüşü yaptırırken jandarma ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Hayvanları koruma derneği başkanı horoz dövüştürürken yakalandı
Begüm Özkaynak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi orman alanı içinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandığı açıklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla dernek hayvan
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