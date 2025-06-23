Hayvanları koruma derneği başkanı horoz dövüştürürken yakalandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi orman alanı içinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandığı açıklandı.

(İHA)