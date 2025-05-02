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Hazar Baba Dağına bisikletle tırmandılar

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) Elazığ Sivrice ilçe merkezden Hazar Baba Dağına bisikletle tırmanış gerçekleştirdi.

Hazar Baba Dağına bisikletle tırmandılar

ELDAK, Elazığ Sivrice ilçe merkezden Hazar Baba Dağına Bisikletle tırmanış gerçekleştirdi. Gerçekleşen tırmanışta yaklaşık 800 metre irtifa kazanımı ile Hazar Baba Dağı doğa sporlarına ne kadar elverişli olduğuna dikkat çekildi. Kayak merkezine yapılan tırmanış sonrası Bervi Gölüne devam eden bisiklet sürüşü, bin 930 metre rakımda son buldu.

Spor Kulübü olarak genç sporcular için yeni rotalar oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden ELDAK Sporcusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Tunçel, ''Mevsimin en güzel zamanında sportif amaçla yapılan bu tırmanışın yerel ve ulusal sporcular için güzel bir deneyim olacağını ilimiz ve çevre illerden tüm sporcuları Sivrice ilçemizin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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