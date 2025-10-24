Hazine arazisi nedir, nasıl kiralanır?

Hazine, devlet bütçesi ile yapılacak olan hizmetler için gerekli olan ekonomik desteği sağlayan bir kamu yönetim birimi olarak tanımlanmaktadır. Devletin kasasından sorumlu olan bu birim, kendine bağlı mal sandıkları ve mülki askeri saymanlıklar aracılığı ile işlemleri yürütmekle görevlidir.

Hazine arazisi nedir?

Mülkiyeti devletin hazinesine ait olan araziler, hazine arazisi olarak tanımlanır. Tapuya tescili yapılmamış olan kaya, nehir, göl, tepe, dağ, buzul ve dereler de hazine arazisi kapsamında değerlendirilir. Ayrıca hazine arazileri özel mülkiyetli ve genel mülkiyetli olmak üzere iki alt başlıkta sınıflandırılmıştır.

Yapılan yasal mevzuat güncellemelerinin yürürlüğe girmesi ile hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde de bazı yenilikler getirilmiştir. Hazineye ait taşınmazların vatandaşlar tarafından satın alınabilmesi konusunda teşvik olması için bazı uygulamalar başlatılmıştır.

Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Hazine arazisi kiralama işlemi için önce başvuru yapmak gereklidir. Devlete ait hazine arazilerinin kiralanması için başvuru yapma sürecinin içinde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu ile taşınmazın yer aldığı bölgedeki Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Milli Emlak Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Kiralaması yapılacak olan hazine taşınmazında tarımsal üretim amacı ile kiralama yapılacaksa kira bedeli ilk yıl için taşınmasının rayiç bedelinin yüzde bir buçuğu kadardır. Kira süresinin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu tespit edilen ve talepte bulunan kiracının kira süresi kontrol ekibinin uygunluk raporu vermesi üzerine yeniden bedel belirlenir ve bu sayede süre on yıl daha uzatılabilir.

Teşvik amacı ile devlet tarafından hazineye ait taşınmazlar kiraya verilebilmektedir. Ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Devlet arazileri özel ya da tüzel kişilere kiraya verilebilir. Bu şekilde de Türkiye tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak istediği halde bunun için kullanılabileceği arazisi olmayan kişilerin faaliyetlerini desteklemiş olur.

Devlet arazisini kiralayabilmek için kişilerin yasal olan bir yerleşim yerine sahip olmaları gerekir. Ayrıca tebligat için Türkiye’de yerleşim yeri göstermelidirler. Gerçek kişiler kimlik numaralarını tüzel kişiler ise vergi kimlik numaralarını beyan etmelidir.

Bununla beraber özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemesinden ya da siciline kayıtlı olduğu ticaret ya da sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması şartı ile ihaleye katılmalıdır.