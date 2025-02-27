Hedefine kuvvet komutanlarını almıştı! MSB'den Özgür Özel açıklaması: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen günlerde yaptığı açıklama ile Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu hedef almış ve "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" demişti.

"AYAKLARINI DENK AL, HADDİNİ BİLECEKSİN"

Özel'in bu açıklamasına dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir yanıt gelmişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin" demişti.

Özel'e bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"TÜM YASAL HAKLAR KULLANILACAKTIR"

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır"

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şu şekilde:



TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İcra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 186’sı Irak’ın, 266’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 452 olmuştur. Bu vesileyle; 20 Şubat’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’yu, Suriye’nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde (27 Şubat 2020), tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 810 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.423 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11.177’ye ulaşmıştır.

İSRAİL

İnsani felaketin yaşandığı Filistin topraklarında ateşkesin devam etmesi, adaletin ve hukukun sağlanması gerekmektedir. İsrail tarafından, Filistin topraklarında yaklaşık 1,5 yıldır çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce insanın katledilmesine kayıtsız kalan uluslararası toplum kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm için elini taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesi planları kabul edilemez. Uluslararası toplumun yapması gereken Gazze’nin yeniden inşa ve imarına katkıda bulunmak ve Batı Şeria’da huzur ve istikrarın bozulmasının önüne geçmektir.

ABD’NİN DEDEAĞAÇ’TAKİ ASKERİ VARLIĞINI SONLANDIRACAĞINA DAİR HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile birlikte eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD’den yapılan açıklamalarda Dedeağaç’ın bir askeri üs olmadığı, ABD’nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı.”