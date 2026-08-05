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Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'

Tekirdağ'da yapılan çevirmede bir sürücünün hem alkollü hem ehliyetsiz olduğu belirlendi. Aracı geçici olarak trafikten men edilen sürücüye ceza de kesildi. Sürücünün rahat tavırlarıyla birlikte, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı." demesi dikkat çekti.

Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'

Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" cevabını verdi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: İki şişe alayım dedim hayatım kaydı 1

CEZA KESİLDİ! RAHAT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleşirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: İki şişe alayım dedim hayatım kaydı 2

Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: İki şişe alayım dedim hayatım kaydı 3

"EVDEN ÇIKIP İKİ ŞİŞE ALAYIM DEDİM"

Alkollü sürücü, muhabirin, ‘geçmiş olsun, nasılsınız’ sözlerine de, "Bomba gibiyim çok şükür" diyerek karşılık verdi. Sürücü, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" dedi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: İki şişe alayım dedim hayatım kaydı 4

Cezası tatbik edilen sürücü, yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifadesi için karakola götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Tekirdağ
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